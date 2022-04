"Wiedźmin 3". Nowi bohaterowie już znani! Do obsady dołącza gwiazdor "The Crown"!

Rozpoczęły się prace nad 3. sezonem ekranizacji kultowej sagi Andrzeja Sapkowskiego, a tymczasem twórcy dzielą się opisami nowych postaci i zdradzają, kto je zagra. Wśród nich kolejni znani aktorzy i aktorki!

Nowi bohaterowie "Wiedźmina" już znani! Do obsady dołącza gwiazdor "The Crown"!

Z początkiem kwietnia ruszyły zdjęcia do trzeciej części ekranizacji kultowej sagi Andrzeja Sapkowskiego. Teraz twórcy "Wiedźmina przedstawiają kolejnych członków obsady, a także ich postaci. Wśród nich są Gallatin i Milva, a nowi aktorzy to m.in. znany z "The Crown" Hugh Skinner.

Podczas gdy władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu usiłują schwytać Ciri, Geralt wywozi ją z Cintry, by chronić swoją na nowo zjednoczoną rodzinę przed tymi, którzy jej zagrażają. Yennefer, której powierzono szkolenie Ciri, prowadzi ich do chronionej twierdzy w Aretuzie, gdzie ma nadzieję dowiedzieć się czegoś więcej o niezwykłych mocach drzemiących w dziewczynie. Okazuje się jednak, że trafiają w sam środek konfliktu pełnego skorumpowanej polityki, czarnej magii i nikczemności. Muszą walczyć i postawić wszystko na jedną kartę - lub ryzykować, że stracą siebie na zawsze.

Nowi aktorzy dołączają do wcześniej ogłoszonej obsady, w której są już: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer, Therica Wilson-Read, Cassie Clare, Mecia Simson, Graham McTavish, Bart Edwards, Simon Callow, Liz Carr, Ed Birch i Kaine Zajaz. Showrunnerką i producentką wykonawczą serialu jest Lauren Schmidt Hissric, a producentami wykonawczymi są Tomek Bagiński, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub i Jarosław Sawko.

