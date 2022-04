"Wiedźmin". Chociaż fani czekają jeszcze na 3. sezon serialu Netflixa, to pojawiają się głosy o kolejnej serii. Czy twórcy potwierdzili już 4. sezon?

Ekipa serialu "Wiedźmin" właśnie pracuje nad 3. sezonem. Fani tej produkcji mogli przyjrzeć się temu zza kulis. Chociaż nie znamy jeszcze daty premiery najnowszych odcinków, to pojawiły się informacje o kolejnej serii. Reżyser Stephen Surjik miał przyznać, że 4. sezon jest już zaplanowany.

"Wiedźmin 3". Prace nad nowymi odcinkami trwają

Na początku kwietnia fani "Wiedźmina" dowiedzieli się o tym, że ich ulubieni aktorzy powrócili na plan. Właśnie trwają zdjęcia do 3. sezonu serialu. Netflix podzielił się już pierwszymi relacjami zza kulis powstawania tej produkcji. Do tej pory ekipa serialowa była w takich lokalizacjach jak Słowenia, Chorwacja, Włochy. Niedawno dowiedzieliśmy się również o tym, kto dołączył do obsady serialu w najnowszym sezonie. Wśród znanych już aktorów pojawi się m.in. odtwórca jednej z ról w serialu "The Crown". O tym, kogo dokładnie zobaczymy w 3. części Netflixowego "Wiedźmina" pisaliśmy w naszym wcześniejszym tekście.

"Wiedźmin 4" jest już zaplanowany?

Do tej pory nie poznaliśmy jeszcze konkretnej daty, kiedy 3. sezon "Wiedźmina" pojawi się na Netflixie. Trwające zdjęcia mogą jednak nas utwierdzać, że wielkimi krokami zbliżamy się do tego. Niedawno reżyser Stephen Surjik opowiadał o pracy nad nowymi odcinkami. Jak podaje "Redanian Intelligence", potwierdził on, że jest odpowiedzialny za wyreżyserowanie dwóch pierwszych odcinków 3. sezonu. Nie jest to jednak wszystko. Surjik zdradził więcej na temat przyszłości tej produkcji. Reżyser przyznał, że twórcy "Wiedźmina" nakreślili już kolejny sezon. Jest to więc znaczący dowód na to, że rzeczywiście są już poważniejsze plany na kolejną serię.

Na razie musimy jednak poczekać na szczegóły. Zanim potwierdzona zostanie data premiery 3. sezonu oraz informacje o kontynuacji serialu, fani "Wiedźmina" poznają prequel tej serii. "Wiedźmin: Rodowód krwi" zobaczymy jeszcze w tym roku.

