"Wiedźmin". Czy wiecie wszystko o serialowych potworach? Sprawdźcie wiedźmiński bestiariusz!

Twórcy Netfliksowego "Wiedźmina" opublikowali filmowy bestiariusz, w którym wyjaśniają pochodzenie najważniejszych potworów z uniwersum stworzonego przez Sapkowskiego! Czas nadrobić ewentualne braki w wiedzy!

Prace nad 2. sezonem serialu "Wiedźmin" zostały zahamowane przez pandemię koronawirusa, lecz twórcy nie dają o sobie zapomnieć! Tym razem przygotowali dla fanów wyjątkowy przewodnik po świecie znanym z książek, gier i serialu.

Na portalu YouTube pojawił się kilkunastominutowy filmik, w którym wyjaśnione zostało pochodzenie wszystkich najważniejszych potworów z wiedźmińskiego uniwersum. Możemy dowiedzieć się z jakiej mitologii wywodzą się poszczególne kreatury, dlaczego są groźne i jak z nimi walczyć.

Nawet najwięksi fani serii znajdą tu coś, co ich zaskoczy! W końcu Sapkowski nie czerpał wyłącznie mitów słowiańskich, ale także z legend egipskich, a nawet japońskich. Co więcej, wideo zostało świetnie zrealizowane i uzupełnione o trafne odniesienia do popkultury, przez może być atrakcyjne nie tylko dla fanów mitologii i fantasy, ale dla wszystkich, którzy po prostu lubią dobre seriale.

Według prawdopodobnych wyliczeń drugi sezon "Wiedźmina" od Netfliksa może pojawić się w serwisie latem 2021 roku.