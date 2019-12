"Wiedźmin". Henry Cavill o poświęceniu do roli Geralta. Aktor nie pił wody, żeby dobrze wypaść w rozbieranej scenie!

20 grudnia na platformie Netflix pojawił się długo wyczekiwany serial "Wiedźmin". Produkcja wzbudziła w widzach i krytykach mieszane emocje. Pozytywne recenzje zbiera za to odtwórca tytułowej roli, Henry Cavill, dla którego rola Geralta była spełnieniem marzeń. Aktor zaczął zabiegać o angaż do serialu na długo przed startem zdjęć.

Zadzwoniłem do moich agentów i powiedziałem: "Chcę wejść do tego pokoju tak szybko, jak to możliwe i sprawdzić, czy mogę to dostać. To bardzo, bardzo dla mnie ważne [...] To spełnienie marzeń. Uważam, że jestem szczęściarzem - tłumaczył na konferencji prasowej serialu Cavill.