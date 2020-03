"Wiedźmin". Kompozytorki muzyki do serialu o coverach "Toss a coin to your Witcher". Która fanowska wersja jest ich ulubioną?

"Toss a coin to your Witcher" z "Wiedźmina" doczekało się się już wielu coverów i parodii. Kompozytorki muzyki do serialu wskazały swoje ulubione fanowskie wersje piosenki Jaskra. Która przeróbka spodobała się im najbardziej?

Piosenka "Toss a coin to your Witcher" przyczyniła się do sukcesu "Wiedźmina", który został okrzyknięty najpopularniejszym serialem w historii Netflixa. Utwór, który został stworzony przez Sonyę Belousovą i Gionę Ostinelli szybko zaczął żyć w sieci własnym życiem i doczekał się licznych przeróbek - od klasycznych wersji aż po hard rock i metal.

Kompozytorki muzyki do serialu "Wiedźmin" są pod ogromnym wrażeniem różnorodności gatunkowej coverów "Toss a coin to your Witcher". Zapytane o swoje ulubione fanowskie wersje piosenki Jaskra, panie wskazały m.in. "Toss a Shrimp to Your Kitty" z FatCatArt.com i folkową wersję utworu w wykonaniu rosyjskiej grupy muzycznej Omsk Philharmonic.

"Toss a Shrimp to Your Kitty"

"Toss a coin to your Witcher" w wykonaniu Omsk Philharmonic

Utwór "Toss a Coin to Your Witcher" bez wątpienia stał się hitem. Czy w 2. sezonie "Wiedźmina", który pojawi się na Netflix w 2021 roku również nie zabraknie chwytliwych melodii?