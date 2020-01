"Wiedźmin". Maciej Musiał wypoczywa na Sri Lance z nową dziewczyną? Zobacz zmysłowe zdjęcie aktora

Maciej Musiał opublikował zmysłowe zdjęcie z wakacji. Aktor wypoczywa na Sri Lance, a fotografia zdradza, że jest tam najprawdopodobniej z nową dziewczyną.

Maciej Musiał z dziewczyną na Sri Lance?

Maciej Musiał udał się na wakacje. Aktor wypoczywa na egzotycznej Sri Lance i opublikował zmysłowe zdjęcie, które sugeruje, że na wakacjach towarzyszy mu tajemnicza dziewczyna. Na fotografii Maciej Musiał leży na plaży i trzymając drinka muska ręką damską nogę. "chciałem się z nią napić, ale dała nogę" - napisał Maciej Musiał.

Jakiś czas temu aktora łączono z Olgą Buławą, z którą przyłapano go w drodze do kościoła. Para nie ustosunkowała się do tych doniesień, tym bardziej że chwilę później już mówiło się o ich rozstaniu. Kim jest zatem towarzyska wakacji Macieja Musiała? Nie wiadomo, a sam aktor niechętnie zdradza szczegóły ze swojego życia prywatnego.