"Wiedźmin" najlepszym serialem Netflixa w historii! Drugi sezon powtórzy sukces pierwszego?

Netflix ogłosił, że "Wiedźmin" nie ma sobie równych! Serial na podstawie książek Andrzeja Sapkowskiego został uznany za najlepszy w historii platformy. Co za tym przemawia? Sprawdź szczegóły!

"Wiedźmin" najlepszym serialem Netflixa

Choć od premiery "Wiedźmina" minął zaledwie miesiąc, Netflix z pełnym przekonaniem ogłosił, że serial jest najlepszy spośród wszystkich, które dotychczas znalazły się na platformie. Okazuje się bowiem, że adaptacja książek Andrzeja Sapkowskiego o Geralcie z Rivii ma największą oglądalność wśród wszystkich pierwszych sezonów produkcji koncernu. Tak poinformował Netflix w komunikacie giełdowym z ostatniego kwartału 2019 roku.

W komunikacie giełdowym spółki, udostępnionym udziałowcom na portalu MarkertScreener, można także wyczytać, że w pierwszych czterech tygodniach od premiery obejrzały tę pełną akcji produkcję fantasy z Henrykiem Cavillem w 76 milionach gospodarstw domowych.

Netflix wskazuje, że sukces "Wiedźmina" wynika z tego, że serial wpływa na popkulturę, przenika ducha czasu i że spotęgował sprzedaż książek i gier o wiedźminie na całym świecie. Nie bez znaczenia ma także fakt, że piosenka z serialu - "Toss a coin to your Witcher" - trafiła do Intermetu i stała się tzw. viralem. Utwór został przetłumaczony na 15 języków. Prace nad 2. sezonem produkcji już się rozpoczęły.

