"Wiedźmin" Netflix. Carmel Laniado w obsadzie 2. sezonu! Zagra postać, której nie było w książkach Sapkowskiego!

Według informacji, do których dotarł portal "Deadline", obsada drugiego sezonu "Wiedźmina" powiększy się o Carmel Laniado, aktorkę znaną z filmu "Doktor Dolittle". Będzie to jej druga telewizyjna rola po debiucie w "Opowieści wigilijnej".

Nowa twarz w 2. sezonie "Wiedźmina"

Carmel Laniado zobaczymy przynajmniej w trzech odcinkach hitowego już serialu Netfliksa o przygodach znanego z książek Andrzeja Sapkowskiego, Geralta. Aktorka wcieli się w postać młodej dziewczyny imieniem Violet. Pod płaszczykiem chętnej do zabawy, inteligentnej, ale i kapryśnej dziewczynki ukrywać będzie ona sadystyczny charakterek. Violet to postać stworzona na potrzeby serialu. Nie było jej w sadze Sapkowskiego.

Wielkie zmiany w serialu Netflixa! Widzowie je docenią?Zobacz więcej

W roli Geralta, podobnie jak w pierwszym sezonie, zobaczymy Henry'ego Cavilla. Zdjęcia do serialu mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu w Anglii. Filmowcy odwiedzą też Szkocję oraz Europę Wschodnią. W pierwszej części zawitali z kamerami do Polski, Hiszpanii i na Węgry. Zdjęcia do drugiego sezonu podobno mają być też realizowane w położonym sześćdziesiąt kilometrów od Londynu Arborfield Studios, ale nie ma żadnego komentarza na ten temat ze strony Netfliksa.

Pierwszy sezon "Wiedźmina" cieszył się ogromną popularnością wśród widzów. Jest na dobrej drodze do tego, by zdobyć miano najchętniej oglądanego pierwszego sezonu w historii Netfliksa. Szacuje się, że obejrzano go w 76 milionach gospodarstw domowych. W serialu oprócz Cavilla występują również m.in. Freya Allan (Ciri), Anya Chalotra (Yennefer), Jodhi May (Calanthe), Mimi Ndiweni (Fringilla), Millie Brady (Renfri) i MyAnna Buring (Tissaia). (PAP Life)

Walka w Blaviken ujęcie po ujęciu. Henry Cavill tłumaczy, jak kręcono spektakularną sekwencjęZobacz więcej