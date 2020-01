"Wiedźmin" Netflix. Henry Cavill mógł oślepnąć przez soczewki Geralta! Było o krok od tragedii!

Henry Cavill bardzo zaangażował się pracując na planie "Wiedźmina". Od początku chciał, aby Geralt z Rivii w jego wykonaniu był jak najbardziej doskonały. Teraz okazuje się, że przez swój upór mógł oślepnąć! Było o krok od tragedii.

Henry Cavill poświęcił się dla "Wiedźmina"

Rola Geralta z Rivii w serialu "Wiedźmin" Netflixa okazała się być dla Henry'ego Cavilla ogromnym wyzwaniem. Aktor postanowił w pełni zaangażować się w pracę na planie i - jeśli będzie taka potrzeba - poświęcić się dla roli. Najpierw przeszedł na dietę i spędził setki godzin na siłowni. Żeby lepiej wyglądać bez koszulki, trzy dni nie pił wody.

Teraz okazuje się, że wyrzeczeń było więcej. W jednym z ostatnich wywiadów, Henry Cavill wyznał, że na planie "Wiedźmina" prawie oślepł. Wszystko przez specjalne soczewki kontaktowe, które dopełniają wizerunek serialowego Wiedźmina. Cavill wygląda w nich spektakularnie, ale mógł je nosić tylko przez chwilę, przez co wiele razy wchodził w ostrą dyskusję z osobami, mającymi dbać o jego zdrowie.

Henry nie chciał zdjąć soczewek, żeby nie opóźniać zdjęć. Nie przekonywały go nawet argumenty o możliwej ślepocie. Kiedy plan zdjęciowy przeniósł się na Wyspy Kanaryjskie, było o krok od tragedii. Ziarenka gleby wulkanicznej dostały się między oczy a soczewki! - Skończyło się podrażnieniem. Bardzo szczypało i bolało, ale byłem przekonany, że to przez zmęczenie i brak snu. Myślałem, że muszę to po prostu przetrzymać. Skończyło się na tym, że techniczka zobaczyła, jak zasłaniałem oczy w cieniu, bo tak drażniło mnie światło. Powiedziała: "Zdejmuj je". A ja na to: "Nie, nie, jest ok. Po prostu daj mi coś do przetarcia oczu i kręcimy". Nie dała. Przerwała zdjęcia, dopóki nie wyjąłem soczewek - opowiadał Cavill.

Źródło: Press Association/x-news