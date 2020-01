"Wiedźmin" Netflix. Henry Cavill potwierdza rozpoczęcie prac nad 2. sezonem! Kiedy premiera nowych odcinków?

Henry Cavill potwierdził, że rozpoczynają się prace nad 2. sezonem "Wiedźmina"! Wiadomo już, że aktorzy wracają na plan już teraz, ale kiedy odbędzie się premiera nowych odcinków na Netflix?

Ruszają zdjęcia do "Wiedźmina 2"!

Showrunnerka "Wiedźmina" Lauren S. Hissrich poinformowała już jakiś czas temu, że drugi sezon będzie powstawał krótko po premierze pierwszego. Teraz potwierdził to Henry Cavill, czyli serialowy Geralt z Rivii, W mediach społecznościowych umieścił film, na którym zapowiada rozpoczęcie prac na planie nowych odcinków serialu Netflixa!

Aktor podziękował także za pozytywne reakcje po pierwszym sezonie "Wiedźmina". Zachęcił do odwiedzania jego profilu na Instagramie, gdzie ma regularnie informować o postępach prac na planie.

Cześć wszystkim, wróciłem. Korzystałem z przerwy świątecznej, pod niektórymi względami chyba nawet za bardzo. Ale teraz czas na powrót do pracy. Pre-produkcja 2. sezonu "Wiedźmina" rozpocznie się już bardzo niedługo. Widziałem, że podobał Wam się 1. sezon, dziękuję Wam za to. Bardzo się cieszę. Będę Was informować o postępach i zamieszczać ekscytujące nowości z planu. Zaglądajcie tu każdego dnia rano.

Jak się okazuje, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wkrótce rozpoczną się zdjęcia do drugiego sezonu "Wiedźmina". Kiedy zatem będziemy mogli oglądać nowe odcinki na Netflixie? Na to będzie trzeba poczekać do 2021 roku. Producenci chcą bowiem, aby serial był dopracowany pod każdym względem. Czekamy zatem!

Źródło: Press Association/x-news