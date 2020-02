"Wiedźmin" Netflix. Kim Bodnia zagra Vesemira!

Stało się! Po wielu spekulacjach Netflix ogłosił, kto ostatecznie w 2. sezonie serialu "Wiedźmin" wcieli się w postać Vesemira! Ten wybór naprawdę bardzo cieszy!

Początkowo do roli Vesemira w 2. sezonie "Wiedźmina" przymierzano Marka Hamilla, a plotki o jego angażu były coraz mocniejsze, jednak finalnie nie okazały się one prawdą. I bardzo dobrze, bo ostateczny wybór to wręcz strzał w dziesiątkę!

Jako Vesemir na ekranie pojawi się duński aktor Kim Bodnia, którego widzowie mogą kojarzyć z serialu "Most nad Sundem" czy ostatnio z serialu "Obsesja Eve".

Prace na planie 2. sezonu rozpoczęte! Nowi aktorzy w obsadzie! Kto pojawi się u boku Henry'ego Cavilla?Zobacz więcej

Jednak dla fanów kina Kim Bodnia to przede wszystkim doskonały Frank z filmu "Pusher" w reżyserii Nicolasa Windinga Refna. Ta kreacja pokazała, jak bardzo Bodnia jest wszechstronnym aktorem i jak olbrzymi drzemie w nim potencjał.

Vesemir będzie jedną z czołowych postaci 2. sezonu "Wiedźmina" i pojawi się we wszystkich odcinkach serii. Dla głównego bohatera będzie podporą i doradcą, osobą, którą z czasem Geralt z Rivii będzie traktować jak ojca.