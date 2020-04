"Wiedźmin" Netflix. Kristofer Hivju - Tormund z "Gry o tron" - wyleczony z koronawirusa!

Kristofer Hivju wyleczony z koronawirusa! Aktor, znany jako Tormund z "Gry o tron", który dołączył do obsady 2. sezonu "Wiedźmina", przekazał radosną nowinę za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Wiedźmin 2" - Kristofer Hivju pokonał koronawirusa

Gwiazdor "Gry o tron”" Kristofer Hivju pokonał koronawirusa. O pozytywnym wyniku testu aktor poinformował 17 marca na swoim Instagramie. Teraz w taki sam sposób przekazał wiadomość o ozdrowieniu . "Po kilku tygodniach w kwarantannie w końcu jesteśmy zdrowi i bezpieczni. Szczęśliwie mieliśmy łagodne objawy choroby" - napisał.

Gwiazdor w zakończonej już "Grze o tron" wcielał się w rolę Tormunda. Miał również wystąpić w 2. sezonie "Wiedźmina", jednak produkcję wstrzymano z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii. Jego postać to znany z opowiadania "Ziarno prawdy" Nivellen, który dopuścił się gwałtu na kapłance Kultu Lwiogłowego Pająka. Ta w zemście zmieniła go w potwora. Dzięki pomocy Geralta mógł wrócić do normalnego życia.

Źródło: Cover Video/x-news