"Wiedźmin" Netflix. Kristofer Hivju z "Gry o tron" w 2. sezonie? Coś jest na rzeczy!

Już niebawem rozpoczną się zdjęcia do 2. sezonu "Wiedźmina". Niedawno w mediach pojawiła się informacja, jakoby Kristofer Hivju, czyli Tormund z "Gry o tron" miał zagrać w nowych odcinkach. Post sugerujący, że aktor dołączył do obsady "Wiedźmina" zniknął już z sieci, a to może oznaczać, że coś jest na rzeczy!

"Wiedźmin" Netflixa zadebiutował pod koniec 2019 roku. Późna data premiery nie przeszkodziła mu jednak w zdobyciu tytułu najpopularniejszego serialu ubiegłego roku. Zdjęcia do 2. sezonu "Wiedźmina" wystartują już w lutym. Na nowe odcinki fani będą musieli jednak poczekać do 2021 roku. Informacjami z planu serialu ma dzielić się z fanami na Instagramie Henry Cavill, czyli odtwórca roli Geralta. Szczegóły nowego sezonu "Wiedźmina" są na razie owiane tajemnicą. W sieci pojawia się jednak mnóstwo spekulacji. Henry Cavill potwierdza rozpoczęcie prac nad 2. sezonem! Kiedy premiera nowych odcinków?Zobacz więcej Kristofer Hivju z "Gry o tron" w 2. sezonie "Wiedźmina"? Niedawno w mediach pojawiła się informacja dotycząca Kristofera Hivju, czyli Tormunda z "Gry o tron". Portal Redanianinteligence.com przeanalizował post jednego z reżyserów serialu, w którym został oznaczony gwiazdor "Gry o tron". Zdjęcie Stephena Surjikka zniknęło już z sieci. Dla niektórych jest to jednak wystarczający dowód na to, że coś jest na rzeczy. Czy Kristofer Hivju z "Gry o tron" dołączy do obsady 2. sezonu "Wiedźmina" Netflixa? Czekamy na oficjalne informacje w tej sprawie. Piosenka "Grosza daj wiedźminowi" jest przerażająca. Tak twierdzi Lauren S. HissrichZobacz więcej Przypominamy również, że ostatnimi czasy głośno było też o tweecie Marka Hamilla, czyli odtwórcy roli Luke'a Skywalkera z "Gwiezdnych wojen", który wyraził chęć dołączenia do obsady "Wiedźmina". Showrunnerka serialu — Lauren S. Hissrich była wyraźnie poruszona takim obrotem sprawy. Mark od zawsze wydawał się interesującą opcją dla tego serialu. Nie skontaktowaliśmy się jeszcze z jego agentem, bo nie rozpoczęliśmy castingów. Ale naprawdę podobają mi się te dyskusje w internecie. "Wiedźmin" ma ogromny fandom, a fandom "Gwiezdnych wojen" jest jeszcze większy... gdy je połączymy to mózg mi eksploduje —powiedziała Lauren S. Hissrich w rozmowie z IGN. Mark Hamill miałby się wcielić w rolę Vesemira. Zobacz galerię