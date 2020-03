"Wiedźmin" Netflix. Kristofer Hivju znany jako Tormund z "Gry o tron" z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa!

Kristofer Hivju znany jako Tormund z "Gry o tron" dołączył niedawno do obsady 2. sezonu "Wiedźmina" Netflixa. Teraz okazało się, że przeszedł test na koronawirusa. Wynik jest pozytywny.

"Wiedźmin 2" - Kristofer Hivju ma koronawirusa

Niedawno pojawiła się informacja o tym, że Kristofer Hivju, czyli Tormund z "Gry o tron" zagra w 2. sezonie "Wiedźmina". Teraz norweski aktor poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych, że miał robiony test na koronawirusa i wyszedł on pozytywnie. Wcześniej okazało się, że zdjęcia do "Wiedźmina" zostały przerwane.

Początkowo informowano o tym, że prace na planie 2. sezonu trwają mimo pandemii. Netflix zawiesił zdjęcia do niemal wszystkich swoich produkcji w USA i Kanadzie. Nowe odcinki "Wiedźmina" zaczęły być nagrywane lutym, w Anglii. Później ekipa miałą przenieść się do Szkocji i Europy Wschodniej. "Pozdrowienia z Norwegii! Przykro mi poinformować, że miałem dziś (poniedziałek, 16.03 - przyp. red.) test na obecność Covid-19, koronawirusa i wyszedł pozytywny. Razem z rodziną przebywam odizolowany w domu tak długo, jak będzie to konieczne" - napisał Kristofer Hivju. "Czujemy się dobrze - mam tylko łagodne objawy przeziębienia. Są ludzie, którzy są wyjątkowo narażeni na negatywne działanie wirusa, dlatego namawiam Was, abyście byli wyjątkowo ostrożni - myjcie ręce, zachowujcie 1,5-metrowy odstęp od innych, zostańcie na kwarantannie, róbcie wszystko, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się tego wirusa" - dodał.

Norweski aktor w 2. sezonie "Wiedźmina" wcieli się w bohatera znanego z opowiadania "Ziarno prawdy", Nivellena, który dopuścił się gwałtu na kapłance Kultu Lwiogłowego Pająka. Ta w zemście zmieniła go w potwora. Dzięki pomocy Geralta mógł wrócić do normalnego życia.

