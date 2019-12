“Wiedźmin” Netflix odcinek 1-5 [RECENZJA]. Z kapci was nie wyrwie, ale to zgrabny początek epickiej opowieści

Stało się. Serial "Wiedźmin” właśnie pojawił się w bibliotece Netflixa. Przedpremierowo udało nam się obejrzeć pięć odcinków i możemy wam już kilka rzeczy zdradzić. Ze względu na obostrzenia, o wielu zwrotach fabularnych i bohaterach wspominać nam jednak nie można. Będzie więc krótko i bez spoilerów. Jak zapowiada się “Wiedźmin” Netflixa? Oto czego możecie się po nim spodziewać!

"Wiedźmin” to bez dwóch zdań najbardziej wyczekiwany serial 2019 roku. Spekulacji i domysłów — już od samego momentu ogłoszenia produkcji — było co niemiara. Internet wrzał od emocji i mienił się przez ostatnie dwa lata wszystkimi odcieniami... słowiańskości. Netflix sukcesywnie przez ten czas rozbudzał oczekiwania widzów, ale też nieco drażnił się z czytelnikami książek Andrzeja Sapkowskiego i miłośnikami gier.

Już 20 grudnia każdy będzie mógł powiedzieć: sprawdzam. Czy twórcy serialu sprostali wyzwaniu i poradzili sobie z próbą przeniesienia na mały ekran świata i bohaterów stworzonych przez polskiego pisarza? Raczej tak, ale wojna domowa i tak będzie.

Miało być zwięźle i na temat — niech tak będzie. Serial różni się od książek - 1. sezon to zaledwie 8. odcinków i wszystkiego nie dało się w nich upchać, zwłaszcza że twórcy postawili sobie za cel jak najwłaściwsze przedstawienie głównych bohaterów oraz uczynienie całej trójki (Geralta, Ciri, Yennefr) równoprawnymi postaciami w serialu. Niektóre opowiadania zostały przez to mocno okrojone, a chronologia fabularna poplątana.

Geralt to chyba z oczywistych względów najlepiej zarysowana jak na razie postać serialu "Wiedźmin". Dyskusje o wyborze Henry'ego Cavilla do tej roli trwały bardzo długo, ale po premierze serialu chyba wreszcie na dobre ucichną. Cavill błyszczy bowiem na ekranie w roli Białego Wilka: świetnie moduluje głosem i mimiką. Widać, że włożył w tę rolę mnóstwo serca.

Za to Anya Chalotra po pięciu odcinkach wciąż jest dla mnie zagadką. Świetnie poradziła sobie z transformacją Yennefer, trudno jednak powiedzieć, co z nią (jako aktorką w tej roli) dalej będzie. Na razie bardziej przemawia do mnie jako brzydkie kaczątko niż wielka czarodziejka. Najmniej do grania ma na razie Freya Allan, w 1. sezonie twórcy dali się jej za to wybiegać. Objawieniem "Wiedźmina" będzie za to Joey Batey, który kreuje postać Jaskra. Już w pierwszej scenie pokazuje, że jest do roli wiernego druha Geralta stworzony. Batey jest najlepszą decyzją castingową w tym serialu, a jego "Toss A Coin To Your Witcher" będą nucić wszyscy!

Na uznanie rzeczywiście zasługują sceny walki w "Wiedźminie", o których wspominano na Twitterze zaraz po pierwszych pokazach serialu. Pomijając bitwę w dolinie Marnadal, której "Bitwą Bękartów" nazwać nie można, to już indywidualne pojedynki, ich choreografia, sposób prowadzenia kamery i sam montaż — czysty obłęd! Dobre wrażenie robi też ścieżka muzyczna, która przecież po premierze pierwszego zwiastuna zapowiadała się jako najsłabszy punkt programu. Potwory w serialu można za to podzielić na te bardziej lub mniej udane. Strzydze poświęcono najwięcej uwagi, ale im dalej w las, tym dziwniej i sztuczniej.

To jednak zgrabny wstęp do kolejnej epickiej produkcji, bo chyba tak 1. sezon "Wiedźmina" trzeba potraktować. W tym słowiańskim kotle wymieszano kilka gatunków i konwencji, przez co nie wszystko smakuje tak, jak powinno. Jest zachowawczo, z kapci was nie wyrwie, ale całość zapowiada się bardzo dobrze, potrzeba jedynie czasu na rozruch! Wielką "Grę o tron" przecież też nie od razu zbudowano!

Nasza ocena 7/10

