"Wiedźmin" Netflix sezon 2. Już w lutym ruszą zdjęcia do nowych odcinków! Serial dopiero się rozkręca?

Jeszcze nie opadły emocje po premierze pierwszych odcinków serialu "Wiedźmin", a twórcy już zapowiadają kolejne emocje! Czego możemy się spodziewać po drugim sezonie serialu?

Pojedynek superbohaterów! Henry Cavill zdradza, kto wygrałby to starcie!Zobacz więcej

Showrunnerka serialu, Lauren Schmidt Hissrich, ogłosiła, że zdjęcia do nowych odcinków rozpoczną się już na początku przyszłego roku, 17 lutego! Producentka stwierdziła również, że powinniśmy się spodziewać, że kolejna odsłona "Wiedźmina" będzie "jeszcze bardziej intensywna".

Na początku postawiliśmy przede wszystkim pewne bloki konstrukcyjne. Chodziło o przedstawienie bohaterów i umieszczenie ich na odpowiednich ścieżkach. W drugim sezonie wszystkie te elementy zaczną ze sobą współgrać. Bohaterowie zaczną się ze sobą spotykać - jedni się ze sobą dogadają, inni nie. Wszystko to, co przygotowaliśmy, historie Geralta, Ciri, Yennefer, wszystkie królestwa, o których ledwo napomknęliśmy w pierwszym sezonie, wszystko to wyłoni się na światło dzienne w nowych odcinkach.