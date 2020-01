"Wiedźmin". Netflix zdradza, jak powstała piosenka "Toss a coin to your Witcher". Jaskier hitem w sieci!

"Toss a coin to your Witcher..." - ta fraza z piosenki, śpiewanej przez Jaskra w "Wiedźminie" ostatnio chodzi po głowie wielu osobom. Widząc, jak szybko utwór zyskuje na popularności, Netflix postanowił zdradzić, w jaki sposób powstała "Grosza daj Wiedźminowi".

Piosenka Jaskra hitem w sieci

Wygląda na to, że piosenka "Toss a coin to your Witcher" ("Grosza daj Wiedźminowi") jest jednym z elementów "Wiedźmina" Netflixa, które mogą stać się kultowe. Utwór śpiewany przez serialowego Jaskra, w którego wciela się Joey Batey, szybko zyskuje na popularności. Netflix zdecydował się więc zdradzić, w jaki sposób powstał.

Ostatecznie piosenka utrzymana jest w stylistyce ballady, w której słychać renesansowe gitary i mandoliny, ale na początku przymierzano się do tego, aby powstała w konwencji rapowej. W końcu została napisana przez kompozytorki muzyki do serialu - Sonyę Belousovą i Gionę Ostinelli. Z kolei tekst do "Toss a coin to your Witcher" jest autorstwa Jenny'ego Delpherpesa, producenta wykonawczego "Wiedźmina".

Co ciekawe, kiedy przyszło do nagrań, okazało się, że Joey Batey jest chory. Potrzeba było sporo wysiłku, aby w ostatecznej wersji nie było tego słychać. Teraz utwór nuci niemal każdy, kto oglądał już "Wiedźmina". Netflix wciąż jednak nie zdecydował się na publikację piosenki na którymś ze swoich oficjalnych kanałów. W sieci pojawiają się jedynie "fanowskie" wersje "Toss a coin to your Witcher".

