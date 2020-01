"Wiedźmin". Piosenka "Grosza daj wiedźminowi" jest przerażająca. Tak twierdzi Lauren S. Hissrich

Piosenka "Grosza daj wiedźminowi" ("Toss a coin to your Witcher") stała się wielkim hitem sieci. Lauren S. Hissrich w jednym z najnowszych wywiadów zaznaczyła, że chwytliwa melodia, którą z miejsca pokochali internauci ma tak naprawdę przerażające przesłanie. Sprawdźcie, o co chodzi.

Nie takie pozytywne "Toss a coin to your Witcher", jak je malują. Piosenka Jaskra "Grosza daj wiedźminowi" z serialu "Wiedźmin" Netflixa stała się bardzo popularna, a w Internecie nastąpił wysyp wielu coverów. Z nieco mniejszym entuzjazmem do chwytliwej ballady Jaskra (Joey Batey) podchodzi jednak showrunnerka serialu. Lauren S. Hissrich w rozmowie z Business Insider zwróciła uwagę na przerażający wydźwięk utworu.

Wersja wydarzeń, którą przedstawia w swoim utworze Jaskier, jest przecież daleka od tego, co tak naprawdę wydarzyło się w serialu. Lauren S. Hissrich nawiązała w swojej wypowiedzi do tego, co dzieje się m.in. w świecie współczesnych mediów.

Idea piosenki brzmi: kto tworzy narrację i kto ją kontroluje. To coś, co cały czas widzimy w naszym świecie. Ten, kto opowiada historię, ma władzę. Jaskier ma władzę i może opowiedzieć historię, która wydarzyła się naprawdę, albo taką, która przyczyni się do tego, że wiedźmin będzie wyglądał na bohatera i zmieni jego przygody w dalszej części sezonu. To chwytliwa piosenka, ale jeśli wrócisz i posłuchasz słów, jest przerażająca. Wynika z niej, że: zmienię sposób, w jaki będzie postrzegać się to wydarzenie, ponieważ napisałem chwytliwą piosenkę" – powiedziała Hissrich.

Showrunnerka zwróciła tym samym uwagę na techniki manipulacji odbiorcami, które stosują współczesne media (i nie tylko) do osiągania rozmaitych celów. Czy podobnie, jak Hissrich uważasz, że "Toss a coin to your Witcher" niesie za sobą przerażające przesłanie?