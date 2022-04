"Wiedźmin: Rodowód krwi". Już niedługo zobaczymy prequel? Ekipa filmowa jest w trakcie dodatkowych zdjęć, które mogą oznaczać zbliżającą się premierę

Fani historii ze świata "Wiedźmina" byli zachwyceni informacją o powstającym serialu w "Wiedźmin: Rodowód krwi". Ekipa już wcześniej skończyła zdjęcia, a w połowie kwietnia zaczęły się dogrywki materiałów. Czy to oznacza, że już niedługo zobaczymy wyczekiwany prequel?

"Wiedźmin: Rodowód krwi. Co wiemy o serialu?

Fani serialu "Wiedźmin" i twórczości Andrzeja Sapkowskiego w prequelu "Wiedźmin: Rodowód krwi" zobaczą dawno zapomnianą historię Kontynentu. Akcja tej produkcji toczy się 1200 lat przed wydarzeniami, które poznajemy w pierwotnym serialu Netflixa. "Wiedźmin: Rodowód krwi" to możliwość przyjrzenia się znanym realiom z innej perspektywy. To w tym serialu zobaczymy, jak stworzony zostaje prototypowy wiedźmin. Widzowie usłyszą też historie, które doprowadziły do Koniunkcji Sfer, gdy światy potworów, ludzi i elfów połączyły się w jeden. Kiedy dokładnie nastąpi premiera nowego serialu?

"Wiedźmin: Rodowód krwi". Ekipa serialowa dogrywa materiały

Na 2022 roku Netflix zaplanował premierę kolejnego serialu związanego z "Wiedźminem". Jak do tej pory więcej jest hipotez i wyobrażeń na temat produkcji "Wiedźmin: Rodowód krwi" niż konkretów. Zdjęcia miały zakończyć się już w zeszłym roku. Niedawno pojawiły się informacje o tym, że ekipa w kwietniu będzie dogrywała sceny w studiu, ale również w plenerze. "Redanian Intelligence" potwierdziło, że dogrywki zaczęły się 12 kwietnia i mają potrwać około 10 dni. Co więcej, portal przyjrzał się aktywności aktorów z obsady (która także nie jest w pełni znana) i zauważył, że Laurence O'Fuarain, Amy Murray i Francesca Mills byli przed Wielkanocą w Londynie. Declan de Barra, czyli showrunner serialu, podzielił się także na swoim Instagramie zdjęciem z planu. W jego opisie podkreślił, jak bardzo lubi nocne zdjęcia. Relacja ta może dowodzić prace nad "Rodowodem krwi", bo mężczyzna nie jest zaangażowany w 3. sezon "Wiedźmina".

Zakończone zdjęcia w 2021 roku oraz krótkie dogrywanie scen może świadczyć o tym, że serial już niedługo będzie całkowicie gotowe. Być może wielkimi krokami zbliżamy się do premiery produkcji "Wiedźmin: Rodowód krwi".

Premiera serialu „Wiedźmin: Rodowód krwi” nastąpi w 2022 roku, tylko na Netflix.

A wy czekacie na tę premierę?

