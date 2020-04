"Wiedźmin" sezon 2. Kiedy premiera nowych odcinków? Jest już wstępna data powrotu serialu!

"Wiedźmin" - kiedy premiera 2. sezonu? Epidemia koronawirusa mocno utrudnia pracę na planie nowych odcinków serialu Netflixa. "Wiedźmin 2" najpewniej pojawi się w bibliotece serwisu ze sporym opóźnieniem. Jest już nawet wstępna data powrotu serialu.

"Wiedźmin" sezon 2. Kiedy premiera nowych odcinków?

Pandemia koronawirusa mocno dała się we znaki twórcom seriali. Premiery wielu popularnych tytułów będą zapewne opóźnione. Według ostatnich spekulacji 2. sezon "Wiedźmina" będzie można oglądać dopiero w połowie 2021 roku. Redaktorzy portalu Redanianintelligence przeanalizowali kilka kwestii i podali już wstępną datę powrotu serialu.

Z ich wyliczeń wynika, że 2. sezon "Wiedźmina" może pojawić się na Netflix w sierpniu 2021 roku. Decydujący wpływ na datę premiery będzie miała praca grafików. W przypadku 1. sezonu specom od efektów specjalnych wyznaczono termin na listopad 2019. Jak wiadomo, premiera "Wiedźmina" odbyła się już miesiąc później, bo w grudniu 2019 roku.

W komunikacie giełdowym firma Platige Image poinformowała, że na wykonanie wszystkich prac związanych z efektami specjalnymi do 2. sezonu ma czas do lipca 2021 roku. Jeśli historia się powtórzy, to w kolejnym miesiącu nowe odcinki mogłyby pojawić się w bibliotece serwisu.

Pytanie tylko, czy wakacje to dobry czas na premierę "Wiedźmina".