"Wiedźmin" sezon 2. Kolejni aktorzy dołączają do obsady. Kto pojawi się w serialu Netflixa?

Mimo że zdjęcia do 2. sezonu "Wiedźmina" zostały wstrzymane przez epidemię koronawirusa, to wciąż pojawiają się nowe informacje dotyczące kolejnej serii.

"Wiedźmin 2" - nowi bohaterowie

Serwis Redanianintelligence dotarł do nowych nazwisk, które pojawią się w obsadzie 2. sezonu. W nowych odcinkach mamy zobaczyć znanego z "Wojny imperiów" Joela Adriana. Ma on zagrać bohatera o imieniu Hemrik, który jest jednym z wiedźminów w Kaer Morhen. Jest to postać, która nie pojawiła się w książkach i została wykreowana na potrzeby serialu, dlatego nie wiadomo, jak duży będzie miała wpływ na fabułę.

Starszego elfiego mężczyznę zagra Vernon Dobtcheff, którego można było oglądać w takich filmach jak "Largo" czy "Pytanie do Boga". Według Redanianintelligence w serialu pojawi się także Alina Ilin jako elfka oraz Lesley Ewen, która wcieli się postać o imieniu Meena Coppercloth. Wiadomo także, że do obsady dołączyła Scarlett Maltman, jednak nie ujawniono, kogo zagra.