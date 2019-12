"Wiedźmin". Zakończenie 1. sezonu miało być bardziej książkowe. Lauren Schmidt Hissrich wyjaśnia, dlaczego stało się inaczej!

Pierwszy sezon serialu "Wiedźmin" mógł zakończyć się inaczej. Poinformowała o tym w mediach społecznościowych Lauren Schmidt Hissrich. Showrunnerka najpopularniejszego obecnie serialu na świecie pokazała na Twitterze fragment scenariusza ostatniej sceny 1. sezonu "Wiedźmina". Wynika z niego, że rozmowa pomiędzy Geraltem (Henry Cavill) a Ciri (Freya Allan) miała być pierwotnie dłuższa.

Spotkanie Geralta i Ciri mogło być bardziej książkowe, ale podjęte wcześniej decyzje scenarzystów dotyczące chronologii i fabuły (Geralt nie pojawił się w Brokilonie, gdzie przebywała Ciri) sprawiły, że pierwotna wersja scenariusza została skrócona.

Przygotowania do 2. sezonu "Wiedźmina" trwają. Zdjęcia do nowych odcinku rozpoczną się już w lutym. Oby twórcy wyciągnęli odpowiednie wnioski. Lauren Schmidt Hissrich już zapowiedziała, że kolejny sezon "Wiedźmina" będzie "jeszcze bardziej intensywny".

Na początku postawiliśmy przede wszystkim pewne bloki konstrukcyjne. Chodziło o przedstawienie bohaterów i umieszczenie ich na odpowiednich ścieżkach. W drugim sezonie wszystkie te elementy zaczną ze sobą współgrać. Bohaterowie zaczną się ze sobą spotykać — jedni się ze sobą dogadają, inni nie. Wszystko to, co przygotowaliśmy, historie Geralta, Ciri, Yennefer, wszystkie królestwa, o których ledwo napomknęliśmy w pierwszym sezonie, wszystko to wyłoni się na światło dzienne w nowych odcinkach.