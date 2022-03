Wielki powrót po latach niebytu! Alicja Ruchała znów jest na ustach wszystkich. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała słynna skandalistka

Po wielu latach nieobecności w mediach, o Alicji Ruchale znów jest głośno. Wszystko za sprawą batalii sądowej, w której słynna modelka i jej rodzina biorą udział. Sprawdźcie naszą galerię i zobaczcie, jak kiedyś wyglądała Alicja Ruchała.

Kim jest Alicja Ruchała?

Alicja Ruchała to modelka, która swego czasu zdobyła ogromną popularność pozowaniem dla najbardziej znanych na świecie magazynów modowych takich jak: "Vogue", "Elle", "Harper’s Bazaar", czy "Glamour". Modelka urodziła się 12 grudnia 1989 r. w Świdniku koło Tęgoborzy, a początki kariery w modelingu nastąpiły chwilę po tym, jak wzięła udział w konkursie Miss Małopolski. Z czasem jej kariera nabrała zawrotnego tempa i Alicja utorowała sobie drogę na wybiegi światowej sławy projektantów mody, a także na okładki najważniejszych pism branży modelingu. W Polsce bywała dość rzadko, przez co największą popularnością cieszy się w Turcji, Rosji, Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, czy w Meksyku.

Alicja Ruchała - kontrowersje

Modelka była znana nie tylko za sprawą swojej kariery w świecie mody, ale również poprzez kontrowersje, jakie wzbudzała jej osoba. W drugiej połowie ubiegłej dekady, modelka wystąpiła na czerwonych dywanach festiwalu w Cannes, w kreacji, która praktycznie mało co zasłaniała. Głośno było również o jej rozbieranej sesji w magazynie "Playboy". W 2017 r. nagrała piosenkę "No longer want you", którą zgłosiła jako utwór, mający reprezentować Polskę w konkursie Eurowizji. Jej utwór zebrał dość chłodne recenzje i wówczas zarzucano Alicji, żeby zamiast na śpiewaniu, skupiła się bardziej na modelingu.

Powrót Alicji Ruchały

O Alicji Ruchale znów zrobiło się głośno za "Gazety Wyborczej", która donosi o jej sądowej batalii, która od pięciu lat toczy się między Alicją Ruchałą, jej siostrą i matką, a architektką odpowiedzialną za remont ich apartamentu na warszawskim Powiślu. Jak podaje popularny dziennik, zadaniem architektki było urządzenie 120-metrowego apartamentu w Warszawie. Alicja wraz z siostrą Elżbietą i matką Anną miały zapłacić za całość ok. 1 200 000 złotych. Jednak modelka wraz z rodziną odmawiały zapłaty za wykonaną pracę powołując się na potencjalne usterki i żądając od architektki odszkodowania. Według "Gazety Wyborczej" w sprawie pomiędzy stronami toczy się aż 12 postępowań, zarówno w sądach jak i w prokuraturach.

O Alicji Ruchale znów jest głośno. Zobacz jak wyglądała, gdy była u szczytu swojej popularności:

