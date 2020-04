"Wielkie gotowanie". Magda Gessler, Michel Moran, Dorota Wellman i inni gotują zdalnie w TVN! Każdy może do nich dołączyć

Już w sobotę, 25 kwietnia o godz. 11:30 zaczniemy "Wielkie gotowanie"! Do wspólnego spędzenia sobotniego popołudnia zaproszą Magda Gessler, Anna Starmach, Michel Moran, Mateusz Gessler, Dorota Wellman oraz Ewa Drzyzga. Przygotujcie się na niezapomniane doznania kulinarne!

Podczas dwugodzinnego show gwiazdy TVN pokażą, że gotowanie to przede wszystkim świetna forma rozrywki. To jednak nie wszystko, kulinarne wyzwania mogą być także idealnym antidotum i swoistą terapią, która pomaga nam w tych trudnych czasach. Zaraz po sobotnim "Dzień Dobry TVN", o godz. 11:30 cała Polska zacznie gotować! Wspólną zabawę rozpoczniemy ze studia w Krakowie, gdzie Michel Moran zdradzi kulinarne tajniki swoich potraw. Wspierać go będzie ekspertka od tematów zdrowotnych, Ewa Drzyzga!

Równolegle autorskie dania przygotowywać będą Mateusz Gessler i Dorota Wellman. W trakcie "Wielkiego gotowania" połączymy się także z królową polskiej gastronomii Magdą Gessler i mistrzynią wypieków Anią Starmach! Jakie niespodzianki przygotują dla widzów prosto ze swoich kuchni?

To nie wszystko! Każdy może przyłączyć się do gwiazd TVN i pochwalić się kulinarnymi zdolnościami! Może będzie to wytrawne tiramisu, tarta z owocami, a może tradycyjny obiad ze schabowym w roli głównej? Nie ma ograniczeń! Aby zgłosić się do akcji, wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.tvn.pl/wielkiegotowanie. Żeby wziąć udział w wydarzeniu na żywo, będziesz potrzebować komputera lub smartfona z dostępem do stałego łącza internetowego oraz aplikacji Zoom.

Źródło: TVN/x-news