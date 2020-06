"Więzień miłości". Dlaczego nie ma 322. odcinka w TV? Kiedy kontynuacja tureckiego serialu? [ZMIANY W PROGRAMIE TV na 12.06.2020]

Przerwa w emisji "Więźnia miłości"! Kiedy po Bożym Ciele będzie można obejrzeć 322. odcinek tureckiego serialu? Dlaczego nie ma "Więźnia miłości" w TV w piątek, 12.06.2020? Sprawdź, co TVP2 pokaże zamiast niego!

"Więzień miłości" - kiedy odcinek 322. w TV?

Serial "Więzień miłości" nie zostanie wyemitowany w piątek, 12.06.2020 r. Zamiast niego, w programie TV jest film "Zaklęci w czasie" z Rachel McAdams i Ericiem Bana w rolach głównych. Kolejny, 322. odcinek "Więźnia miłości" będzie można obejrzeć w poniedziałek, 15.06.2020 r. o stałej porze (godz. 17:10) w TVP2.

Przypomnijmy, że Ömer (Erkan Meriç) wreszcie zaczyna rozumieć, że wszystko, co mówiła i robiła Zehra (Hazal Subasi) było prawdą. Mężczyzna wciąż jednak nie wie, o co jej chodziło podczas rozmowy z Sabah (Hande Cömertler) w dniu ich wesela. W 322. odcinku serialu, po tym, jak Zehra przyniesie Ömerowi podpisane dokumenty rozwodowe, Ömer postanowi porozmawiać z kuzynką swojej żony.

"Więzień miłości" - o czym jest serial?

Ömera (Erkan Meriç) i Zehrę (Hazal Subasi) z pozoru nic nie łączy. On prowadzi wysokobudżetowy biznes, ona właśnie traci pracę. Ömer to mężczyzna, który nie ufa kobietom. Postrzega je przez pryzmat matki, która porzuciła ojca dla innego mężczyzny. W jego życiu jest tylko ukochana siostra Ayse (Yaprak Durmaz), dla której jest w stanie zrobić wszystko. Ona z kolei jest niepoprawną romantyczką, dla której najważniejsze jest to, aby jej brat był szczęśliwy i znalazł miłość swojego życia. Kiedy Ayse zapada na ciężką chorobę i zostaje jej miesiąc życia, Ömer zdaje sobie sprawę, że sprawi siostrze radość tylko wtedy, gdy się ożeni. Organizuje fikcyjny ślub z Zehrą (Hazal Subasi), która pilnie potrzebuje pieniędzy. Małżeństwo ma trwać jedynie pół roku. Ömer postrzega Zehrę jako materialistkę i nie ma dla niej szacunku. Wkrótce jednak odkrywa jej drugie oblicze.

