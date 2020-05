"Więzień miłości". Erkan Meriç nie może pozbierać się po rozstaniu z Hazal Subaşı? Serialowy Ömer wciąż jest samotny?

Erkan Meriç i Hazal Subaşı, czyli Ömer i Zehra z serialu "Więźniu miłości" byli parą także wżyciu prywatnym. Niestety ich związek nie przetrwał, a fani zaczynają się martwić o Erkana. Czy turecki aktor wciąż nie może pozbierać się po rozstaniu?

"Więzień miłości" od poniedziałku do piątku o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Erkan Meriç, czyli Ömer z serialu "Więzień miłości" od jakiegoś czasu nie jest aktywny ani w tureckim show biznesie, anie w mediach społecznościowych. Wszystko zaczęło się w momencie, gdy relacje z Hazal Subaşı, z którą także w życiu prywatnym stworzył związek, zaczęły się psuć. Mówi się, że do ich rozstania doszło z powodu zazdrości Erkana o powodzenie zawodowe Hazal.

Kim jest Ömer, czyli turecki aktor Erkan Meriç? Jak prezentuje się poza serialem?Zobacz więcej

Wiele osób wskazywało, że mimo sporej różnicy wieku, jaka dzieli parę aktorów, dobrali się znakomicie. Tym większe było zaskoczenie, gdy okazało się, że Meriç i Subaşı rozstali się. Teraz, media w Turcji rozpisują się kolejnych podbojach miłosnych serialowej Zehry. Inaczej jest w przypadku Erkana. Niektórzy podejrzewają, że aktor wciąż nie może pozbierać się po nieudanym związku z Hazal.

Fani Meriça na próżno szukają wskazówek mówiących o tym, że Erkan znowu się zakochał. Nigdzie ne pojawia się w towarzystwie kobiety, a zdjęcia, które publikuje w social mediach to głównie jego portrety. Trudno uwierzyć, że Najlepszy Model Świata 2009 wciąż jest singlem, wszystko jednak wskazuje na to, że tak właśnie jest.

"Więzień miłości" - o czym jest serial?

Ömera (Erkan Meriç) i Zehrę (Hazal Subasi) z pozoru nic nie łączy. On prowadzi wysokobudżetowy biznes, ona właśnie traci pracę. Ömer to mężczyzna, który nie ufa kobietom. Postrzega je przez pryzmat matki, która porzuciła ojca dla innego mężczyzny. W jego życiu jest tylko ukochana siostra Ayse (Yaprak Durmaz), dla której jest w stanie zrobić wszystko. Ona z kolei jest niepoprawną romantyczką, dla której najważniejsze jest to, aby jej brat był szczęśliwy i znalazł miłość swojego życia. Kiedy Ayse zapada na ciężką chorobę i zostaje jej miesiąc życia, Ömer zdaje sobie sprawę, że sprawi siostrze radość tylko wtedy, gdy się ożeni. Organizuje fikcyjny ślub z Zehrą (Hazal Subasi), która pilnie potrzebuje pieniędzy. Małżeństwo ma trwać jedynie pół roku. Ömer postrzega Zehrę jako materialistkę i nie ma dla niej szacunku. Wkrótce jednak odkrywa jej drugie oblicze.

Pary w życiu i na ekranie. Kogo połączyła miłość na planie tureckiego serialu?Zobacz więcej