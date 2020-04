"Więzień miłości". Hazal Subasi znowu zakochana? Serialowa Zehra spotyka się z aktorem z tureckiego serialu "Çukur"?

Hazal Subasi, czyli Zehra z serialu "Więzień miłości", przez jakiś czas była w związku ze swoim partnerem z planu, Erkanem Meriçem (serialowy Ömer). Para rozstała się, a Hazal zaczęła być kojarzona z innym tureckim aktorem. Czy jej nową miłością jest Rıza Kocaoğlu?

Hazal Subasi w serialu "Więzień miłości" gra główną bohaterkę, Zehrę. Jej partnerem z planu jest Erkan Meriç, czyli serialowy Ömer. Przy okazji wspólnej pracy parę połączyło głębsze uczucie. Niestety, związek nie trwał długo. Fani serialu byli bardzo zawiedzeni kiedy okazało się, że ich ulubieńcy rozstali się.

Wszyscy zastanawiają się, czy Hazal Subasi i Erkan Meriç mają już nowych partnerów. Kiedy Subasi dołączyła do obsady 3. sezonu serialu "Çukur" (wciela się w Nehir), zaczęto ją łączyć z Rızą Kocaoğlu, który wciela się tam w Aliço. Aktor znany jest z licznych romansów, w które miał wdawać się po rozpadzie związku z aktorką Eylül Su Sapan. Hazal i Rıza zostali przyłapani przez tureckie media, gdy wracali razem z imprezy do jednego apartamentu. Kiedy jednak zorientowali się, że są obserwowani, szybko zakończyli spotkanie.

Rzekomy związek Subasi i Kocaoğlu jest szeroko komentowany i uznawany za dość kontrowersyjny. Wszystko ze względu na dzielącą ich różnicę wieku - Hazal ma 24 lata, a Rıza - 41 lat. Aktorzy nie komentują doniesień medialnych. Nie ujawniają też swoich prywatnych odczuć w mediach społecznościowych. Czy faktycznie są razem?

"Więzień miłości" - o czym jest serial?

Ömera (Erkan Meriç) i Zehrę (Hazal Subasi) z pozoru nic nie łączy. On prowadzi wysokobudżetowy biznes, ona właśnie traci pracę. Ömer to mężczyzna, który nie ufa kobietom. Postrzega je przez pryzmat matki, która porzuciła ojca dla innego mężczyzny. W jego życiu jest tylko ukochana siostra Ayse (Yaprak Durmaz), dla której jest w stanie zrobić wszystko. Ona z kolei jest niepoprawną romantyczką, dla której najważniejsze jest to, aby jej brat był szczęśliwy i znalazł miłość swojego życia. Kiedy Ayse zapada na ciężką chorobę i zostaje jej miesiąc życia, Ömer zdaje sobie sprawę, że sprawi siostrze radość tylko wtedy, gdy się ożeni. Organizuje fikcyjny ślub z Zehrą (Hazal Subasi), która pilnie potrzebuje pieniędzy. Małżeństwo ma trwać jedynie pół roku. Ömer postrzega Zehrę jako materialistkę i nie ma dla niej szacunku. Wkrótce jednak odkrywa jej drugie oblicze.

