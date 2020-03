"Więzień miłości". Kerem to Osman z "Rannego ptaszka"! Kim jest turecki przystojniak, Ali Yağcı?

Do obsady "Więźnia miłości" dołączył Ali Yağcı, którego polscy widzowie doskonale znają z roli Osmana w "Wymarzonej miłości". Poznajcie bliżej tego tureckiego przystojniaka.

Kerem z "Więźnia miłości" to Osman z "Rannego ptaszka"

Do obsady "Więźnia miłości" dołączył Ali Yağcı, który wciela się tam w Kerema. Tego tureckiego aktora polscy widzowie kojarzą już z innego hitu znad Bosforu - "Wymarzonej miłości", gdzie grał Osmana - przyjaciela Sanem (Demet Özdemir) i Leyli (Öznur Serçeler), zakochanego od zawsze w starszej z sióstr. Para była nawet przez moment zaręczona, jednak uczucie okazało się jednostronne - Leyla cały czas zakochana była w Emre (Birand Tunca).

Ali Yağcı urodził się 25 grudnia 1990. Jest modelem i aktorem filmowym i serialowym. Nie ukończył studiów aktorskich, a jedynie kurs aktorski. Nie przeszkadza to jednak w jego rozwijającej się karierze. Ali Yağcı zagrał w "Więźniu miłości", "Wymarzonej miłości", "Wszędzie ty" ("Her Yerde Sen") i "Seviyor Sevmiyor". Warto zaznaczyć, że mimo że widzowie w Polsce widzieli Aliego Yağcı najpierw w "Rannym ptaszku", a później w "Więźniu milości", to chronologia jest zupełnie inna. Aktor zagrał w "Adini Sen Koy" w 2016 roku, a w "Erkenci Kus" w 2018.

Aktor chroni swoją prywatność, więc niewiele wiadomo o jego życiu prywatnym, miłościach i romansach.