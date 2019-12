"Więzień miłości" odcinek 206. Zehra odnajduje Alev! Ömer z okupem na celowniku! Przeżyje? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 206. odcinku serialu "Więzień miłości" Ömer jedzie z okupem pod wskazany adres. W tym czasie Zehra odnajduje uwięzioną Alev! Ömer jest na celowniku... Czy padnie strzał? Sprawdź, co się wydarzy w 206. odcinku "Więźnia miłości".

Alev (Ezgi Baran) została porwana przez ludzi Hilmiego Yilmaza. Ömer (Erkan Meriç) dostał wiadomość od porywaczy z żądaniem ogromnego okupu za dziewczynę.

W 206. odcinku serialu "Więzień miłości" Ömer wyznaje Zehrze (Hazal Subasi), że Alev została porwana. Kobieta jest przerażona na tę wieść! Mężczyzna zdradza także, że porywacze żądają ogromnego okupu, który on ma zamiar zapłacić. Małżonkowie czekają na kolejną wiadomość od bandyty.

Następnego dnia Ömer dostaje telefon od porywaczy z informacją, gdzie ma zjawić się z pieniędzmi. Zehra nie chce, aby mąż jechał tam sam.

W międzyczasie do domu przychodzi syn Hilmiego, który okłamuje Muzeyyen (Fatma Karanfil), że kontaktował się z Alec, która zatrzymała się z koleżanką w domku w górach i nie ma tam zasięgu. To uspokaja ciotkę.

Mert przynosi Ömerowi walizkę z pieniędzmi. Zehra próbuje przekonać męża, żeby nie jechał tam sam, jednak mężczyzna jest stanowczy.

Zniecierpliwiona kobieta spaceruje po podwórku i nagle zauważa leżący na ziemi kolczyk. Od razu rozpoznaje, że jest to część biżuterii Alev. W tym momencie docierają do niej dziwne dźwięki. Kiedy Zehra znajduje w piwnicy związaną Alev nie może w to uwierzyć. Próbuje się dowiedzieć od dziewczyny, kto jej to zrobił. Alev jednak wykrzykuje tylko imię Ömera.

Ömer przyjeżdża pod wskazany adres. Nagle ktoś celuje do niego z ukrycia. Czy padnie strzał?