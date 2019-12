"Więzień miłości" odcinek 207. Alev wraca do domu. Ömer słyszy, jak Alev obraża Zehrę! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 207. odcinku "Więźnia miłości" Ömer i Zehra sprowadzają Alev do domu, ale starają się ja ukryć przed resztą domowników. Kobieta w końcu nie wytrzymuje i obraża Zehrę, a świadkiem tego jest Ömer! Sprawdź, co się wydarzy w 207. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 207, w piątek, 20.12.2019 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Ömer (Erkan Meriç) zebrał pieniądze na okup i pojechał na wyznaczone przez porywaczy miejsce. W tym czasie Zehra (Hazal Subasi) odnalazła w piwnicy związaną Alev (Ezgi Baran).

W 207. odcinku serialu "Więzień miłości" Zehra natychmiast dzwoni do męża i mówi mu, że znalazła Alev. Zszokowany Ömer wsiada z powrotem do auta i odjeżdża nie zostawiając pieniędzy. Snajper nie zdąża oddać strzału. Kiedy Ömer wraca do domu, razem z żoną ukradkiem sprowadzają Alec do domu. Porwana kobieta marzy tylko o towarzystwie Ömera i niezbyt przyjemnie traktuje Zehrę. Malżeństwo chce, żeby Alev doszła do siebie zanim znów pokaże się domownikom.

Ich sekret szybko odkrywa Cevriye, ale obiecuje nikomu nic nie zdradzać. Wkrótce Alev pojawia się w salonie i wyjaśnia, że wyjechała i nie miała jak zadzwonić. Nagle rozdzwania się jej telefon. To Hilmi, który każe jej natychmiast się zjawić u niego. Kobieta wychodzi do swojego pokoju i wpada na Zehrę. Zdenerwowana Alev wyżywa się na żonie Ömera i wykrzykuje jej, że nie da się jej omamić. Panie nie mają świadomości, że wszystko słyszy... Ömer.