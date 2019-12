"Więzień miłości" odcinek 208. Ömer wściekły na Alev za wyżywanie się na Zehrze. Mert wraca do Ameryki [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 208. odcinku "Więźnia miłości" Ömer jest wściekły na Alev za to jak potraktowała Zehrę i nie ukrywa tego. Mert zdaje sobie sprawę z tego, że musi opuścić dom, aby Hilmi Yilmaz dał spokój rodzinie. Sprawdź, co się wydarzy w 208. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 208, w poniedziałek, 23.12.2019 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Alev (Ezgi Baran) wróciła do domu po porwaniu, jednak oficjalna wersja jest taka, że ten czas spędziła na wycieczce, gdzie nie było zasięgu. Kobieta jest wściekła, że jej plan nie powiódł się i kolejny raz wyżywa się na Zehrze (Hazal Subasi). Świadkiem krzyków Alev jest Ömer (Erkan Meriç).

Alev wraca do domu. Ömer słyszy, jak Alev obraża Zehrę!

W 208. odcinku serialu "Więzień miłości" Ömer nie może uwierzyć w to, co słyszy i natychmiast staje w obronie żony. - Nikt nigdy nie może się tak odnosić do mojej żony! Nikt, Alev! Po tym wszystkim, co Zehra dla ciebie zrobiła… Zawdzięczasz jej życie! - wykrzykuje zdenerwowany mężczyzna. Alev zaczyna tłumaczyć się tym, że jeszcze do siebie nie doszła. Później Ömer tłumaczy Zehrze, że nie może dać się tak traktować i powinna była zareagować.

Pary w życiu i na ekranie. Kogo połączyła miłość na planie tureckiego serialu?

Do Alev znów dzwoni Hilmi i umawiają się na spotkanie, jednak dziewczynie ciężko jest się wyrwać, ponieważ nieustannie jest pilnowana.

Mert zdaje sobie sprawę, że dopóki jest w tym domu to Hilmi Yilmaz nie odpuści. Mężczyzna postanawia wrócić do Ameryki i dzwoni do kogoś prosząc o przygotowanie domu w USA. Jego rozmowę słyszała Ayse, która jest przekonana, że powodem decyzji Merta jest kobieta.

Wieczorem, kiedy wszyscy domownicy siedzą w salonie Nihat i Ayse wspominają swoje zaręczyny. Wówczas pada pytanie, jak doszło do zaręczyn Zehry i Ömera. Kobieta zaczyna historię, kiedy jej ktoś do niej dzwoni. Okazuje się, że to Ömer w ukryciu wybrał jej numer, żeby wybawić ją z niezręcznej sytuacji.

Później Ömer i Zehra postanawiają ustalić jedną wersję swoich "zaręczyn". Kiedy mężczyzna pyta żonę, jak chciałaby żeby wyglądały oświadczyny, ona przyznaje, że nie są jej potrzebne drogie restauracje, jeśli uczucie jest szczere, to jej wystarczy ogród.