"Więzień miłości" odcinek 209. Ömer śledzi Alev! Zobaczy, że spotyka się z ojcem Merta?! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Ömer jest wściekły na Alev za to jak potraktowała Zehrę. W 209. odcinku "Więźnia miłości" postanowi ją śledzić. Czy zobaczy, jak spotyka się z Hilmim Yilmazem? Sprawdź, co się wydarzy w 209. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 209. w piątek, 27.12.2019 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Plan Alev (Ezgi Baran) nie powiódł się. Kobieta jest wściekła i wyżywa się na Zehrze (Hazal Subasi). Zobaczył to jednak Ömer (Erkan Meriç), który postanowił nie ukrywać, że nie podoba mu się to, jak Alev traktuje jego żonę.

W 209. odcinku serialu "Więzień miłości" Mert chce wracać do Ameryki (Oguz Senol). Mówi Ömerowi, że to dlatego, aby nie narażać dalej rodziny Kerwandziolu. Ömer próbuje namówić przyjaciela, aby został, ale on nie chce go słuchać. Później Zehra zauważa, że sprawa Merta przysparza Ömerowi wiele zmartwień. Stara się go pocieszyć i zapewnia, że Mert nie wyjedzie z kraju.

Alev jedzie na spotkanie z Himlmim Yilmazem. Ömer widzi to i rusza za nią. Kiedy dojeżdża na miejsce widzi, jak Alev podaje rękę ojcu Merta! Ömer zastanawia się, co ich łączy. Salim (Ali Çoban) w warsztacie próbuje dźwignąć ciężkie płyty i doznaje kontuzji. Koray (Halit Erman Ersoy) pomaga mu usiąść i informuje o zdarzeniu Leylę (Berna Üçkaleler) i Sukran (Berna Üçkaleler).

