"Więzień miłości" odcinek 211. Ömer broni Zehrę przed matką i Alev. Mehtap odkrywa, że Beton jest w niej zakochany! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Ömer postanowił dowiedzieć się, co łączy Alev z Himlmim Yilmazem. W 211. odcinku "Więźnia miłości" będzie przekonany, że Alev została wykorzystana. Sprawdź, co się wydarzy w 211. odcinku serialu "Więzień miłości".

Ömer (Erkan Meriç) otrzymał bilingi Alev (Ezgi Baran) i dowiedział się, że podjęła wszystkie pieniądze z konta. Postanowił wprost zapytać ją, dlaczego spotyka się z Himlmim Yilmazem. Kobieta oznajmiła, że ojciec Merta (Oguz Senol) jej grozi!

W 211. odcinku serialu "Więzień miłości" Ömer wraca z Alev do domu i napotykają Zehrę (Hazal Subasi). Alev ma nadzieję, że wzbudzi w niej podejrzenia, ale Ömer od razu podkreśla, że Zehra wie, gdzie byli. Później, w rozmowie z Mertem stwierdza, że Alev nie współpracuje z Hilmim Yilmazem. W tym samym czasie ona rozmawia z ojcem Merta i przekazuje, że Ömer uwierzył jej we wszystko, co powiedziała.

Mehtap (Gözde Gürkan) odkrywa, że Beton jest w niej zakochany. Wścieka się na niego i wyrzuca go z domu oraz z firmy. W rezydencji Alev wciąż knuje, przez co Zehra naraża się matce Ömera. Muzeyyen ma pretensje do synowej o to, że zdjęła ze ściany obraz bez jej zgody. Kłótnię słyszy Ömer, a kiedy Alev się w nią włącza, on stanowczo staje w obronie Zehry i zapowiada, że zabiera ją na śniadanie poza domem. Alev próbuje przekonać domowników, że Zehra ma zły wpływ na Ömera.

