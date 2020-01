"Więzień miłości" odcinek 212. Zehra dostaje od Merta naszyjnik! Co na to Ömer? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Ömer wstawił się ze Zehrą po tym, jak przez Alev Muzeyyen skrytykowała synową. W 212. odcinku "Więźnia miłości" Zehra otrzyma dowód wdzięczności od Merta - naszyjnik. Sprawdź, co się wydarzy w 212. odcinku serialu "Więzień miłości".

Alev (Ezgi Baran) robi wszystko, aby nastawić rodzinę przeciwko Zehrze (Hazal Subasi). Kiedy Muzeyyen miała pretensje do synowej o to, że zdjęła ze ściany obraz bez jej zgody, za Zehrą wstawił się Ömer (Erkan Meriç).

W 212. odcinku serialu "Więzień miłości" Alev oznajmia Ömerowi, że chce wyjechać do Ameryki. Później przeprasza Zehrę za swoje zachowanie. W firmie, pod nieobecność Leyli (Berna Üçkaleler), wykrada dokumenty, których żądał Hilmi Yilmaz.

Alev knuje i sprawia, że Muzeyyen jeszcze bardziej uprzedza się do Zehry. Żona Ömera (Erkan Meriç) tłumaczy się Muzeyyen i prosi, aby nie miała jej za złe sprawy z obrazem. Wstawia się też za Alev, aby rodzina zrozumiała jej potrzebę zmiany otoczenia. Z wdzięczności za wyperswadowanie wyjazdu do Ameryki Mert (Oguz Senol) kupuje Zehrze naszyjnik. Wręcza jej go przy całej rodzinie. Koray (Halit Erman Ersoy) widzi wyrzuconego na bruk Betona i zaprasza go do warsztatu.

