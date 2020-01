"Więzień miłości" odcinek 213. Alev wciąż knuje przeciwko Zehrze! Mehtap prosi Betona, aby wrócił! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Alev nie przestaje nastawiać domowników przeciwko Zehrze. W 213. odcinku "Więźnia miłości" znowu sprawi, że Zehra poczuje się niechciana. Co tym razem wymyśli Alev? Sprawdź, co się wydarzy w 213. odcinku serialu "Więzień miłości".

Alev (Ezgi Baran) działa na rozkazy Hilmiego Yilmaza, a przy okazji sieje zamęt w domu, aby nastawić mieszkańców przeciwko Zehrze (Hazal Subasi). Koray (Halit Erman Ersoy) zobaczył wyrzuconego przez Mehtap (Gözde Gürkan) na bruk Betona i zaprosił go do warsztatu.

W 213. odcinku serialu "Więzień miłości" przedłużają się niedomówienia między Zehrą i Ömerem (Erkan Meriç). Alev zorganizowała zaproszenia na pokaz mody dla wszystkich, tylko nie dla Zehry. Ayse (Yaprak Durmaz) próbuje zrobić coś, aby jej bratowa też poszła, ale bez skutku. Także Ömer wydaje się być niewzruszony zaistniałą sytuacją.

Hilmi Yilmaz przejrzał dokumenty, które wysłała mu Alev i każe jej teraz zrobić tak, by Ömer i Mert (Oguz Senol) nie dostali pozwolenia na nową działalność. Mehtap zauważa Betona w warsztacie Salima (Ali Çoban) i wścieka się. Postanawia ściągnąć go z powrotem do siebie. On jednak nie ma zamiaru wracać. Później kobieta zdaje sobie sprawę z tego, że sama nie radzi sobie w pracy. Ömer domyśla się, że nieprzyznanie licencji to sprawka osób trzecich.

