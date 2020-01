"Więzień miłości" odcinek 214. Zehra idzie z Ömerem na pokaz mody. Intryga Alev nie powodzi się! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Alev robi wszystko, aby zaszkodzić Zehrze. W 214. odcinku "Więźnia miłości" okaże się, że jej intrygi na nic się nie zdały. Sprawdź, co się wydarzy w 214. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 214. w środę, 8.01.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Alev (Ezgi Baran) załatwiła zaproszenia na pokaz mody dla wszystkich, tylko nie dla Zehry (Hazal Subasi). Żonie Ömera (Erkan Meriç) nie zależy na imprezie, ale Alev robi wszystko, aby było jej przykro. Jednocześnie działa na rozkazy Hilmiego Yilmaza psując plany zawodowe Ömera i Merta (Oguz Senol).

Alev wciąż knuje przeciwko Zehrze! Mehtap prosi Betona, aby wrócił! Zobacz więcej

W 214. odcinku serialu "Więzień miłości" Mehtap (Gözde Gürkan) próbuje namówić Betona, by do niej wrócił, lecz on woli zostać z Korayem (Halit Erman Ersoy). W firmie wszyscy zastanawiają się co zrobić, aby jednak otrzymać licencję. Mimo podstępu Alev okazuje się, że Leyli (Berna Üçkaleler) udało się zdobyć zezwolenie na działanie nowej firmy.

Alev nadal kręci i sprawia, że Muzeyyen (Fatma Karanfil) patrzy na Zehrę niechętnym wzrokiem. Żona Ömera wciąż martwi się, że nie umie przekonać do siebie teściowej. Rozmawia o tym z Leylą. Zdradza jej, że Ömer załatwił dla niej zaproszenie na pokaz i kupił prezent - spinkę do włosów. Po imprezie wszyscy wracają do domu, a Alev ponownie przekonuje domowników, że Zehra odbierze im Ömera.

Pary w życiu i na ekranie. Kogo połączyła miłość na planie tureckiego serialu?Zobacz więcej