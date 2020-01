"Więzień miłości" odcinek 215. Ömer demaskuje Alev! Zehra chce wyprowadzić się z rezydencji! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Alev nie przestaje knuć przeciwko Zehrze. W 215. odcinku "Więźnia miłości" jej zamierzenia przejrzy Ömer. Nie dopuści do tego, aby Zehra znowu się smuciła. Sprawdź, co się wydarzy w 215. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 215. w czwartek, 9.01.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Mimo starań Alev (Ezgi Baran), aby Ömer (Erkan Meriç) i Mert (Oguz Senol) nie otrzymali licencji na działalność firmy, Leyli (Berna Üçkaleler) udaje się zdobyć pozwolenie. Wściekła Alev dalej knuje, tym razem po to, aby zaszkodzić Zehrze (Hazal Subasi).

W 215. odcinku serialu "Więzień miłości" Alev udaje życzliwość w stosunku do Zehry. Proponuje jej, aby przejęła jej pokój, kiedy ona wyjedzie do Ameryki. Zehra nie chce się na to zgodzić, ale Alev zaciąga ją do swojego pokoju i pokazuje wszystko. Kiedy Zehra odchodzi, Alev udaj przed Ayse (Yaprak Durmaz) smutną i kłamie, że podczas jej nieobecności Zehra chce zaadaptować jej pokój na swoją pracownię.

Kiedy Zehra spotyka Ayse, bratowa wyraźnie nie ma ochoty z nią rozmawiać. To zasmuca Zehrę, która zaczyna płakać. Widzi to Ömer, który próbuje pocieszyć żonę. Kiedy dowiaduje się o kontaktach Zehry z Alev, domyśla się o co chodzi. Każe jej wszystko wyprostować. Beton demaskuje Emrego przed Mehtap (Gözde Gürkan). Kobieta dowiaduje się, że Emre jest żonaty. Wkrótce potem Beton postanawia wrócić do Mehtap. Tymczasem, Zehra chce opuścić dom Ömera, lecz on się nie zgadza. Ayse wyjaśnia Muzeyyen (Fatma Karanfil), że w sprawie Zehry zaszło nieporozumienie. Ömer na próżno usiłuje powiedzieć Zehrze coś ważnego.

