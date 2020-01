"Więzień miłości" odcinek 216. Zehra i Ömer zostają na noc w domu Leyli. Dojdzie między nimi do zbliżenia? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przez Alev Zehra postanowiła wyprowadzić się z rezydencji. Ömer próbował ją zatrzymać. W 216. odcinku "Więźnia miłości" Zehra będzie przebywać w domu Leyli, a odwiedzi ją... Ömer. Sprawdź, co się wydarzy w 216. odcinku serialu "Więzień miłości".

Alev (Ezgi Baran) knuła tak bardzo, że nawet Ayse (Yaprak Durmaz) zaczęła mieć wątpliwości co do zachowania Zehry (Hazal Subasi). Ömer (Erkan Meriç) przejrzał jednak działania Alev i żądał, aby wszystko odkręciła. Mimo to Zehra postanowiła pojechać do Leyli (Berna Üçkaleler).

W 216. odcinku serialu "Więzień miłości" Leyla wraca do domu ma dla Zehry niespodziankę - przyszedł z nią Ömer. Zehra postanawia zostać u Leyli na noc. Kiedy do Ömera dzwoni zaniepokojona Ayse, on mówi siostrze, że razem z Zehrą nie wrócą na noc. Zehra jest w szoku.

Zehra i Ömer zostają na noc w domu Leyli. Rano nieoczekiwanie wpada Koray, a potem sąsiadka z prośbą, by Zehra zajęła się jej matką. Mert (Oguz Senol) sprawdza wszelkie dokumenty na temat swojego ojca. Alev donosi o tym Hilmiemu Yilmazowi.

