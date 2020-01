"Więzień miłości" odcinek 217. Kolejna noc Zehry i Ömera u Leyli. Beton ukrywa coś przed Mehtap? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zehra została w domu Leyli, a dowiadując się o tym, Ömer postanowił jej towarzyszyć. W 217. odcinku "Więźnia miłości" oboje spędzą kolejną noc razem poza rezydencją. Sprawdź, co się wydarzy w 217. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 217. w poniedziałek, 13.01.2020 o godz. 17:10 w TVP2!

Przez Alev (Ezgi Baran) Zehra (Hazal Subasi) chciała wyprowadzić się z rezydencji, ale Ömer (Erkan Meriç) ją zatrzymał. Mimo to, postanowiła zostać na noc w domu Leyli (Berna Üçkaleler). Nie spodziewała się, że Ömer będzie chciał jej towarzyszyć.

W 217. odcinku serialu "Więzień miłości" w wyniku zbiegu okoliczności Zehra i Ömer muszą spędzić drugą noc w domu Leyli, w tym jeden dzień ze starą matką sąsiadki, która myli Ömera ze swoim synem. Chwilami Ömer nie wyprowadza kobiety z błędu. W końcu jednak Fikriye zwraca uwagę na to, że nie zna Ömera. Zaczyna dopytywać Zehrę o jej małżeństwo. Mehtap (Gözde Gürkan) nie może ścierpieć, że Beton ma przed nią jakieś tajemnice. Zastanawia się, z kim mężczyzna poszedł do kina.

Zehra i Ömer zostają sami. Zehra chce skontaktować się z Leylą, ale zamiast do niej, wysyła sms do Ömera. On w odpowiedzi informuje, że czeka na nią w pokoju gościnnym. Zehra dopytuje, czy niczego mu nie potrzeba. On potwierdza i oboje idą spać. Następnego dnia Beton zostawia swój telefon w biurze. Mehtap postanawia sprawdzić, do kogo wysyła wiadomości.

