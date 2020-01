"Więzień miłości" odcinek 218. Mehtap śledzi Betona. Ayse i Nihat świętują rocznicę ślubu [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zehra i Ömer spędzili dwie noce sam na sam w domu Leyli. Teraz muszą wrócić do rezydencji, W 218. odcinku "Więźnia miłości" rodzina będzie przygotowywać się do świętowania rocznicy śluby Ayse i Nihata. Sprawdź, co się wydarzy w 218. odcinku serialu "Więzień miłości".