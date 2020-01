"Więzień miłości" odcinek 221. Zehra nie chce przyjąć pierścionka od Ömera! Mąż przygotowuje niespodziankę [STRESZCZENIE ODCINKA]

Ömer dziwnie zachowywał się podczas imprezy z okazji rocznicy ślubu Ayse i Nihata. W 221. odcinku "Więźnia miłości" w końcu wręczy Zehrze pierścionek, ale ona... nie przyjmie go! Sprawdź, co się wydarzy w 221. odcinku serialu "Więzień miłości".

Ömer (Erkan Meriç) chciał wręczyć Zehrze (Hazal Subasi) pierścionek w czasie imprezy z okazji rocznicy ślubu Nihata (Aykut Igdeli) i Ayse (Yaprak Durmaz). W ostatniej chwili błyskotka zaginęła.

W 221. odcinku serialu "Więzień miłości" Ömer nadal szuka zaginionego pierścionka i wreszcie znajduje go na palcu lalki Asji. Alev (Ezgi Baran) udaje omdlenie, by Mert (Ali Oğuz Şenol) nie pojechał z dokumentami do prokuratury. Kiedy on i Leyla (Berna Üçkaleler) idą po pomoc, ona próbuje wyjąć dokumenty. Nie ma jednak takiej możliwości, bo oboje szybko wracają.

Ömer w końcu wręcza pierścionek żonie. Wszystko obserwuje Alev. Jej wściekłość sięga zenitu. Zehra nie chce przyjąć pierścionka. Twierdzi, że i bez tego wszyscy wierzą, że ich małżeństwo jest prawdziwe. W tajemnicy przed nią Ömer przygotowuje romantyczną kolację we dwoje. Z kolei Alev mówi Müzeyyen (Fatma Karanfil), że odkąd Zehra pojawiła się w jej życiu, wszystko jest nie tak. Później dzwoni do niej Himlmi Yilmaz i zapowiada, że jeśli on trafi do więzienia, to ona razem z nim. Alev wpada w panikę.

