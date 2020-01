"Więzień miłości" odcinek 223. Zehra wie już na pewno - Ömer ją kocha! Co z tym zrobi? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Ömer robi wszystko, aby Zehra była zadowolona. Traktuje ją całkiem inaczej niż kiedyś. W 223. odcinku "Więźnia miłości" za sprawą Leyli, Zehr upewn się, że Ömer naprawdę ją kocha! Sprawdź, co się wydarzy w 223. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 223. we wtorek, 21.01.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Zehra (Hazal Subasi) poprosiła Leylę (Berna Üçkaleler) o pomoc. Pokazała jej pierścionek, który dostała od Ömera (Erkan Meriç). Przyjaciółka zasugerowała, jak sprawdzić, czy Ömer ją kocha.

W 223. odcinku serialu "Więzień miłości" Leyla namawia Zehrę, by wypróbowała uczucia Ömera. Zapewnia ją, że mąż ją kocha. Ona jednak nie umie działać tak, jak sugeruje jej przyjaciółka. Mert (Ali Oğuz Şenol) załatwia nakaz aresztowania swojego ojca. Alev (Ezgi Baran) jest przerażona. Martwi się, że mężczyzna ją wyda i też trafi za kratki. Himlm Yilmaz dzwoni do Ömera i zapowiada, że nawet jego syn nie jest w stanie sprawić, że się go pozbędzie.

Zehra zabiera kwiaty, które Ökkeş (Atilla Pekdemir) zerwał w ogrodzie do gabinetu Ömera. Przez przypadek słyszy telefoniczną rozmowę Ömera z Demirem (Umut Aksoy) i już wie, że mąż ją kocha. Ömer żali się przyjacielowi, że kupił pierścionek dla Zehry, ale nie umiał jej o tym powiedział. Zaznacza też, że jest pewny swoich uczuć.

