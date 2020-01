"Więzień miłości" odcinek 224. Ömer chce oświadczyć się Zehrze! Hilmi Yilmaz trafia do aresztu! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Leyla namawiała Zehrę, aby ta sprawdziła, czy Ömer ją kocha. W końcu przekonała się o tym przez przypadek. W 224. odcinku "Więźnia miłości" Ömer będzie chciał oświadczyć się Zehrze! Sprawdź, co się wydarzy w 224. odcinku serialu "Więzień miłości".

Zehra (Hazal Subasi) usłyszała, jak Ömer (Erkan Meriç) mówił Demirowi (Umut Aksoy) o pierścionku i o tym, że był tylko dla Zehry, ale nie umiał jej o tym powiedzieć. Zehra wie już, że Ömer ją kocha.

W 224. odcinku serialu "Więzień miłości" Asja mówi Muzeyyen (Fatma Karanfil), Cewrije (Neslihan Günaydın) i swojej mamie (Yaprak Durmaz) o pierścionku od wujka Ömera oraz zdradza, że wujek kupił go cioci Zehrze. Wszystkie panie chcą go zobaczyć. Zehra jest przerażona widząc, że w szufladzie nie ma pierścionka. Mówi, że jest u jubilera.

Ojciec Merta (Ali Oğuz Şenol) Hilmi Yilmaz trafia do aresztu. Mert mówi przyjacielowi, że będzie świadkiem w sprawie przeciwko swojemu ojcu. Wszystko podsłuchuje Alev (Ezgi Baran), która jest w szoku i obawia się, że ona także zostanie aresztowana. Zehra przeszukuje gabinet Ömera i znajduje pierścionek. Rano zakłada go i pokazuje krewnym męża. Ömer jest bliski oświadczenia się Zehrze, lecz nie wie, jak to zrobić.

