"Więzień miłości" odcinek 225. Nihat zwraca uwagę Ömera na dziwne zachowanie Alev. Zdemaskują ją? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Hilmi Yilmaz został aresztowany. Alex odchodzi od zmysłów martwiąc się, że ona także trafi za kraty. W 225. odcinku "Więźnia miłości" Nihat zauważy, że Alev dziwnie się zachowuje. Powie o tym Ömerowi. Sprawdź, co się wydarzy w 225. odcinku serialu "Więzień miłości".

"Więzień miłości" odcinek 225. w czwartek, 23.01.2020 o godz. 17:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Mert (Ali Oğuz Şenol) doprowadził do tego, że jego ojciec, Hilmi Yilmaz, trafił do aresztu. Alev (Ezgi Baran) jest roztrzęsiona. Nie wie, co z nią będzie. Tymczasem, Ömer (Erkan Meriç) planował oświadczyć się Zehrze (Hazal Subasi), a ona wie już, że mąż naprawdę ją kocha.

Ömer chce oświadczyć się Zehrze! Hilmi Yilmaz trafia do aresztu! Zobacz więcej

W 225. odcinku serialu "Więzień miłości" Alev postanawia zniknąć. Pakując się natrafia na zdjęcie, na którym jest razem z Ömerem i wspomnienia do niej wracają. Jednocześnie o wszystkie swoje niepowodzenia obwinia Zehrę. W końcu podejmuje rozpaczliwą próbę przekonania Ömera do siebie. Odwiedza go w gabinecie i próbuje wyznać swoje uczucia, ale on nie chce jej słuchać. Podkreśla, że pojawienie się Zehry wszystko zmieniło. Zrozpaczona Alev postanawia wszystkiego się pozbyć.

Ömer planuje romantyczny wyjazd z Zehrą. Chce zorganizować wycieczkę balonem powietrznym, a następnie kupuje Zehrze sukienkę. Nihat (Aykut Igdeli) informuje Ömera, że Alev wykonuje jakieś dziwne nerwowe ruchy.

Pary w życiu i na ekranie. Kogo połączyła miłość na planie tureckiego serialu?Zobacz więcej