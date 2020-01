"Więzień miłości" odcinek 226. Alev planuje zemstę! Zehra dostaje od Ömera bukiet róż i białą suknię [STRESZCZENIE ODCINKA]

Alev obawia się, że tak jak Hilmi Yilmaz trafi do aresztu. Próbowała wyznać swoje uczucia Ömerowi, ale on myśli tylko o Zehrze. W 226. odcinku "Więźnia miłości" Alev postanowi zniknąć! Sprawdź, co się wydarzy w 226. odcinku serialu "Więzień miłości".