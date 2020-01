"Więzień miłości" odcinek 231. Zehra i Ömer dowiadują się o próbie samobójczej Alev. Salim pozna prawdę? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zehra źle się czuje z myślą o tym, że jej ojciec nie wie o ślubie z Ömerem. W 231. odcinku "Więźnia miłości" postanowi powiedzieć Salimowi prawdę. Sprawdź, co się wydarzy w 231. odcinku serialu "Więzień miłości".

Zehra (Hazal Subasi) ma wyrzuty sumienia, bo Salim (Ali Çoban) nie wie, że jest mężatką. Ömer (Erkan Meriç) zapowiedział, że jej pomoże i sam chce spotkać się z teściem. W mieście pojawiła się Sabah - dawna koleżanka Zehry.

W 231. odcinku serialu "Więzień miłości" Zehra postanawia wyznać ojcu, że w tajemnicy wyszła za mąż za Ömera. Sukran (Gül Arcan) odwiedza Sabah w biurze Mehtap (Gözde Gürkan) i widząc, że dziewczyna tam mieszka, zaprasza ją do siebie. Ayse (Yaprak Durmaz) wyznaje Ömerowi i Zehrze, że Alev usiłowała popełnić samobójstwo.

Zehra udaje się do domu ojca, aby powiedzieć mu prawdę. Przez przypadek słyszy rozmowę Salima z Sukran. Mężczyzna mówi, że Zehra jest dobrym człowiekiem i nigdy go nie zawiodła. Ciotka wskazuje, że jest tak dzięki temu, jak Salim ją wychował. Sugeruje też, że Zehra powinna wyjść już za mąż. Salim snuje plany, że córka wyjdzie z jego domu w białej sukni. To doprowadza Zehrę do łez. Kobieta wraca do Ömera i informuje, że nie dała rady wyznać ojcu prawdy.

