"Więzień miłości" odcinek 233. Ömer poostanawia porozmawiać z Salimem! Zehra mdleje z nerwów! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zehra wciąz nie powiedziała ojcu o ślubie z Ömerem. W 233. odcinku "Więźnia miłości" Ömer postanowi załatwić sprawę raz na zawsze i porozmawiać z Salimem. Sprawdź, co się wydarzy w 233. odcinku serialu "Więzień miłości".

Zehra (Hazal Subasi) nie powiedziała Salimowi (Ali Çoban) o swoim ślubie z Ömerem (Erkan Meriç), aby nie zaprzepaścić zaufania, jakie ma do niej ojciec. Kiedy jednak ciocia Sukran (Gül Arcan) postanowiła znaleźć Zehrze męża, sprawy zaczęły się komplikować.

W 233. odcinku serialu "Więzień miłości" wysłany przez Sukran mężczyzna chce umówić się z Zehrą. Wściekły Ömer prosi żonę, aby zostawiła go z Cemilem sam na sam i wyprasza go. Zehra jest załamana. Przeprasza Ömera i zapewnia, że nie zna Cemila. Tymczasem Sabah domaga się od Mehtap (Gözde Gürkan) powrotu do zadłużonej firmy. Ta oznajmia jednak, że wyjeżdża za granicę.

Cemil opowiada matce i Sukran, co wydarzyło się w rezydencji Ömera. Czuje się upokorzony. Ciotka dzwoni do Zehry, a ta oznajmia, że nie chce być swatana. Jadąc samochodem z Ömerem, mąż zapowiada, że odwiedzą Salima, aby powiedzieć mu całą prawdę. Zehra jest w szoku, w końcu mdleje z nerwów. Czy małżonkowie wreszcie załatwią sprawę z ojcem Zehry?

