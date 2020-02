"Więzień miłości" odcinek 234. Salim dowiaduje się, że Zehra wyszła za mąż bez jego wiedzy! Wybaczy córce? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Zehra boi się powiedzieć ojcu o ślubie z Ömerem. W 234. odcinku "Więźnia miłości" w końcu Salim dowie się, że jego córka nie jest już panną. Sprawdź, co się wydarzy w 234. odcinku serialu "Więzień miłości".

Salim (Ali Çoban) wciąż nie wie o ślubie Zehry (Hazal Subasi) i Ömera (Erkan Meriç), ale po tym, jak Sukran (Gül Arcan) chciała zeswatać Zehrę z Cemilem, Ömer postanowił pojechać do teścia i powiedzieć mu całą prawdę.

W 234. odcinku serialu "Więzień miłości" Cemil opowiada matce i Sukran, co wydarzyło się w rezydencji Ömera. Czuje się upokorzony. Ciotka dzwoni do Zehry, a ta oznajmia, że nie chce być swatana. Jadąc samochodem z Ömerem, mąż zapowiada, że odwiedzą Salima, aby powiedzieć mu całą prawdę. Zehra jest w szoku, w końcu mdleje z nerwów. Czy małżonkowie wreszcie załatwią sprawę z ojcem Zehry?

Ömer jedzie do warsztatu Salima. W tym czasie Zehra jest w rezydencji i martwi się nieobecnością męża. Ömer wyznaje Salimowi prawdę o małżeństwie z jego córką. Mężczyzna jest w szoku. Wyrzuca Ömera z warsztatu, a sam dzwoni do Zehry i prosi o to, aby potwierdziła słowa, które wypowiedział Ömer. Jest zawiedziony postawą córki. Rozłącza się, chwyta za serce i pada na ziemię.

