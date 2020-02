"Więzień miłości" odcinek 235. Zehra jedzie do ojca do szpitala. Dowiaduje się, że Salim nie żyje! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Ömer zdecydował się pojechać do Salima i powiedzieć mu prawdę o małżeństwie z Zehrą. W 235. odcinku "Więźnia miłości" Zehra dowie się, że jej ojciec trafił do szpitala. Co z Salimem? Sprawdź, co się wydarzy w 235. odcinku serialu "Więzień miłości".