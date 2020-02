"Więzień miłości" odcinek 236. Salim wychodzi ze szpitala. Zehra próbuje odzyskać jego zaufanie [STRESZCZENIE ODCINKA]

Trs (gość)

Amatorszczyzna do wiwatu. Skoro ta młoda walnęła tego Kemala jakims ciężkim wiaderkiem i on upadł na podłogę tracąc przytomność, to jak się później znalazł na kanapie? Ona go przeniosła czy sam się dźwignął? A na płaczącą Zehrę to już nie mogę patrzeć....

06.02.2020 12:04